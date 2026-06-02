Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: “Τη ζήλευε, ήθελε να βρει δουλειά για να φύγει από το σπίτι” λέει φίλη της 39χρονης

Στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 12 σήμερα το μεσημέρι ο 41χρονος που τα ξημερώματα της Δευτέρας 1/6 σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του με μαχαίρι.

Ο δράστης τελικά παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι αυτός σκότωσε την 39χρονη, ενώ σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα δύο μικρά κορίτσια του ζευγαριού, ωστόσο φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ήταν σε αυτοάμυνα.

Έξω από τα δικαστήρια μίλησε φίλη της 39χρονης μητέρας, με την οποία έκαναν μαζί χορό. “Η Βασιλική ήταν πολύ χαμηλών τόνων, δεν προκαλούσε ποτέ. ήταν πάντα ήρεμη στη σχολή. Τον σύζυγό της δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Τον είχα δει 2-3 φορές που είχε έρθει να την πάρει”.

Όπως είπε η ίδια, “κοντινός της άνθρωπος μου είπε ότι (σ.σ. ο 41χρονος) τη ζήλευε και δεν ήθελε να έρχεται για χορό. Τον ενοχλούσαν τα post που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης”.

“Το μεγάλο παιδί είχε πει σε συμμαθήτριά της ότι η μητέρα της ήθελε να χωρίσει και να φύγει από το σπίτι. Εμένα με είχε ρωτήσει αν υπάρχει κάποιος που να ψάχνει για δουλειά” σημείωσε ακόμα και αποκάλυψε πως “είχε απευθυνθεί στις κακοποιημένες γυναίκες”.

“Το κορίτσι αυτό δεν είχε γονείς, ήταν μόνη της και αυτό έκανε ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Ήθελε να βρει δουλειά, αλλά ο σύζυγος της έλεγε πού θα πήγαινε για δουλειά” πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης είπε στον ΑΝΤ1:

«Φαίνεται η γυναίκα τον τελευταίο καιρό ζούσε ένα φοβερό πράγμα γιατί υπήρχαν τσακωμοί, το είπαν οι γείτονες, σε καταθέσεις τους. Ακούγανε τη γυναίκα να φωνάζει και να λέει αν με ξανακτυπήσεις θα το καταγγείλω στην αστυνομία. Δεν είχε ανοίξει ποτέ φάκελο στην αστυνομία. Δεν είχε καταγγελθεί ποτέ περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ή τσακωμός μεταξύ τους στην Ελληνική Αστυνομία. Τα παιδιά που ζουν κάτω από τέτοια καθεστώτα, κάτω από τέτοιες καταστάσεις, με φασαρίες το θεωρούν κανονικότητα. Ίσως να ξύπνησαν για λίγο τα παιδιά από τη φασαρία γιατί η γυναίκα φώναξε για πολύ λίγο “Βοήθεια” και κατόπιν σιωπή, οπότε αυτός τη σκότωσε. Φυσικά ο ισχυρισμός του ότι βρισκόταν σε άμυνα δεν έχει καμία λογική, γιατί δεν μπορεί αυτή η γυναίκα να του επιτέθηκε για να τον σκοτώσει στον ύπνο του. Αυτός να της πήρε το μαχαίρι, να την μαχαίρωσε αλλεπάλληλα στο σώμα ακλομα και στο κεφάλι…και κατόπιν να βρεθεί το μαχαίρι στο αριστερό χέρι της γυναίκας. Δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό που ισχυρίζεται…Αυτός ο άνθρωπος ήταν εμμονικός. Δεν άφηνε αυτή τη γυναίκα σε ησυχία. Δεν την άφηνε πουθενά μόνη της. Τελευταία πήγαινε σε μια σχολή χορού. Την πήγαινε και την έφερνε αυτός. Στη δουλειά της, την πήγαινε και την έφερνε αυτός. Τα παιδιά τα πήγαινε σε όλες τις δραστηριότητες για να μην τα πηγαίνει η γυναίκα. Δεν ήθελε να ήταν μόνη της γιατί φοβόταν ότι θα την χάσει. Η γυναίκα δεν άντεχε όλο αυτό…Τα παιδιά το βιώνουν ως κανονικότητα».

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Μυστήριο με τα παιδιά και οι ισχυρισμοί του 41χρονου

Σύμφωνα με μαρτυρία που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, τα δύο κοριτσάκια ηλικίας 6 και 10 ετών της οικογένειας παρόλο που βρίσκονταν στο δωμάτιό τους δεν φαίνεται να κατάλαβαν κάτι από την άγρια γυναικοκτονία, ενώ όταν οι αστυνομικοί έπιασαν τον σφυγμό τους διαπίστωσαν ότι κοιμόντουσαν.

Έτσι, αναμένεται να υποβληθούν σε τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί αν τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν και καρτέλες με ηρεμιστικά.

«Κάποια στιγμή στις 2 η ώρα έγινε μια φασαρία και ήρθε η αστυνομία και είδαμε το τετελεσμένο. Βεβαίως τους ξέραμε, δηλαδή το 2023 είχαν πάρει το διαμέρισμα και το είχαν κρατήσει έναν-ενάμισι χρόνο και το είχαν ανακαινίσει. Με δύο παιδάκια, εννιά χρονών και το άλλο πέντε, τα παιδάκια ήταν μέσα αλλά δεν κατάλαβαν τίποτα. Και πήγαν οι αστυνομικοί για να μετρήσουν αν έχουν σφυγμό και όντως είχαν σφυγμό, δεν κατάλαβαν τίποτα τα παιδιά, κοιμόντουσαν», ανέφερε ο μάρτυρας στον τηλεοπτικό σταθμό.

Σχετικά με το τι συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας στο σπίτι της οικογένειας, ανέφερε πως «χθες το βράδυ ούτε που ακούστηκαν. Το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου το είδε. Ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία ήρθε αμέσως. Δεν άνοιγαν την πόρτα, μετά άνοιξαν και είδαν μια κατάσταση απερίγραπτη. Είδα την ώρα που άνοιξε η πόρτα, είδα κάποια αίματα στο σώμα του».

Υπενθυμίζεται ότι τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή καταρρίπτουν το σενάριο του συζυγοκτόνου, που ισχυρίστηκε ότι κοιμόταν και ξαφνικά άνοιξε τα μάτια του, είδε από πάνω του τη γυναίκα του να τον απειλεί με μαχαίρι, πάλεψε μαζί της, της πήρε το μαχαίρι και την σκότωσε.

Στο σώμα του δεν εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα, αντιθέτως στη σορό της 39χρονης υπήρχαν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο πρόσωπο, το λαιμό, τον θώρακα και την πλάτη.

Επίσης, στο αριστερό χέρι του θύματος βρέθηκε το μαχαίρι, ωστόσο οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο δράστης έβαλε το μαχαίρι του φόνου στο χέρι της γυναίκας αφού τη σκότωσε, προκειμένου να ενισχύσει την εκδοχή της επίθεσης εναντίον του.

Η ανάκρισή για την άγρια γυναικοκτονία βρίσκεται σε εξέλιξη από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Καλαμάτας.