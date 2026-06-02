Περισσότερα από 500 τροχαία ατυχήματα τον Μάιο – Πάνω από 38.000 τροχαίες παραβάσεις στην Αττική μέσα σε ένα μήνα, τα στοιχεία της ΕΛΑΣ

Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία της Τροχαίας για τις παραβάσεις στην Αττική κατά τον περασμένο μήνα με τον τραγικό απολογισμό να φτάνει στους 10 νεκρούς και τους 11 σοβαρά τραυματίες.

Ειδικότερα, στην Αττική βεβαιώθηκαν 38.346 παραβάσεις από τις οποίες 290 σε βαθμό πλημμελήματος μέσα στον Μάιο.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

989 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 44 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

παραβάσεις ορίου ταχύτητας, 320 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου, 2.131 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και, 103 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 526 τροχαία ατυχήματα με 629 παθόντες και ειδικότερα:

10 θανατηφόρα με 10 νεκρούς,

506 ελαφρά με 608 ελαφρά τραυματίες.

Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.