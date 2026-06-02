Αυτός είναι ο 47χρονος που απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού – Συνελήφθησαν 2 σωφρονιστικοί υπάλληλοι

Άφαντος παραμένει ο 47χρονος κρατούμενος στις δικαστικές φυλακές Κορυδαλλού, που απέδρασε το πρωί της Τρίτης 2/6 από το σωφρονιστικό ίδρυμα.

Ο 47χρονος αλβανικής υπηκοότητας διέφυγε της προσοχής των σωφρονιστικών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας των φυλακών και κατάφερε να βγει εκτός του καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δραπέτης εξέτιε πολυετή ποινή κάθειρξης για υποθέσεις που σχετίζονται με αγορά, κατοχή, πώληση και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Άμεσα, η Αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 47χρονου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες απέδρασε.

Μάλιστα, για το περιστατικό συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

“Σε εξέλιξη βρίσκονται από πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, έρευνες για τον εντοπισμό αλλοδαπού κρατουμένου, ο οποίος εργαζόταν στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Σωφρονιστικών Καταστημάτων και κατάφερε να διαφύγει ενώ εκτελούσε εργασία μεταφοράς άρτου.

Ο ανωτέρω εξέτιε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ κατά το παρελθόν είχε κριθεί κατάλληλος για χορήγηση τακτικών αδειών από το αρμόδιο Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το τελευταίο εξάμηνο, είχε λάβει -3- τακτικές άδειες, τις οποίες τήρησε πλήρως, επιστρέφοντας εμπρόθεσμα στο Σωφρονιστικό Κατάστημα όπου κρατούνταν για την έκτιση του υπολοίπου της ποινής του.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά -2- σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατηγορούμενοι για απελευθέρωση κρατουμένου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία”.