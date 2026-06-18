Ηράκλειο: Οι κάτοικοι λένε «όχι» στη δημιουργία δομής μεταναστών – Έκλεισαν την εθνική οδό (Εικόνες)

Οι κάτοικοι στους Αθανάτους του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, αλλά και τον κοντινών περιοχών, προχώρησαν σήμερα, Πέμπτη (18/06), σε νέα κινητοποίηση, διαμαρτυρόμενοι για τη δημιουργία δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Θάνος Πλεύρης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του creta24.gr, οι κάτοικοι που αντιδρούν στη χωροθέτηση της δομής στο συγκεκριμένο ακίνητο συγκεντρώθηκαν έξω από τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη.

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Πηγή: Creta24.gr

Πηγή: Creta24.gr

Στον χώρο αυτό, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου, πρόκειται από τον Ιούλιο να λειτουργήσει κλειστή προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών. Οι συγκεντρωμένοι προχώρησαν μάλιστα στο κλείσιμο της Εθνική Οδός Ηρακλείου – Μοιρών, επαναλαμβάνοντας αντίστοιχη κινητοποίηση της προηγούμενης ημέρας. Πηγή: Creta24.gr

Η διακοπή της κυκλοφορίας είχε ως αποτέλεσμα να σχηματιστούν για ακόμη μία φορά μεγάλες ουρές οχημάτων και εκτεταμένη ταλαιπωρία στο σημείο. Πηγή: Creta24.gr

Στο σημείο βρίσκεται και η αστυνομία.

Υπενθυμίζεται πως μετά την επικοινωνία του Θάνου Πλεύρη με Σταύρο Αρναουτάκη και Αλέξη Καλοκαιρινό, ο Δήμος Ηρακλείου εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία, το θέμα της δημιουργίας δομής μεταναστών στους Αθανάτους θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 22 Ιουνίου, ενώ επισημαίνει χαρακτηριστικά πως «ο Δήμαρχος Ηρακλείου ζήτησε από τον Υπουργό πριν από την οριστικοποίηση της απόφασης να λάβει υπόψη του τα ζητήματα, κυρίως περιβαλλοντικά και πολιτικής προστασίας, που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχή». Πηγή: Creta24.gr

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Τον δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό, ενημέρωσε πριν από λίγο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, για την απόφασή του να δημιουργηθεί κλειστός και ελεγχόμενος χώρος ολιγοήμερης παραμονής μεταναστών/προσφύγων στο 10ο χιλιόμετρο της ΕΟ Ηρακλείου – Μοιρών, στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Ο δήμαρχος Ηρακλείου ζήτησε από τον Υπουργό πριν από την οριστικοποίηση της απόφασης να λάβει υπόψη του τα ζητήματα, κυρίως περιβαλλοντικά και πολιτικής προστασίας, που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής.

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Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής το θέμα θα έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχει συγκληθεί για τη Δευτέρα 22/6, στη βάση του Ψηφίσματος που έχει ήδη εκδοθεί (23/3/2026). Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργού Μετανάστευσης, θα πρόκειται για μια Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας/Κράτησης όπως η αντίστοιχη στην Αγιά Χανίων, για την καταγραφή και μεταφορά των νεοαφιχθέντων μεταναστών στις δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας εντός 2-3 ημερών».