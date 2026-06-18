Σταυρούλα Λεβεντάκη: Στο κάδρο οι μάρτυρες που είδαν την 45χρονη πριν εξαφανιστεί – Η διαφορετική ημερομηνία και οι νέες καταθέσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα στην Κρήτη για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη που αγνοείται από τις 30 Μάιου με τα νέα δεδομένα να αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Χανίων έχουν ξεκινήσει νέες αναζητήσεις σε χώρους που σύμφωνα με πληροφορίες εθεάθη τελευταία η γυναίκα, ενώ σήμερα οι έρευνες γίνονται από αέρος με την συνδρομή drone.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τις νέες έρευνες αστυνομικών στο σπίτι του ενοικιαστή της αγνοούμενης γυναίκας, πλαισιώνουν μαρτυρίες που ανατρέπουν τα δεδομένα για τις κινήσεις της Σταυρούλας Λεβεντάκη πριν τα ίχνη της χαθούν, ακόμα και για τη μέρα της εξαφάνισής της αφού όπως διαπιστώνεται άλλη ημερομηνία δήλωσε ο αδερφός της στις Αρχές και άλλη δύο από τους μάρτυρες.

Ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά με τους συνοδούς, επιχειρούν να σαρώσουν την περιοχή που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές εστιάζεται η όλη έρευνα, ενώ αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων εξετάζουν προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που προκύπτουν από μαρτυρίες και καταθέσεις.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Χανίων ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, αναφέρει πως η υπόθεση εξετάζεται προσεκτικά και βήμα-βήμα από την αρχή, ενώ κανένα σενάριο δεν μπορεί ακόμα να αποκλειστεί. “Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και ο χειρισμός μας είναι πολύ προσεκτικός”, σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το Mega, ο αδερφός της αγνοούμενης ανέφερε πως η Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε το Σάββατο 30 Μαΐου. Το δήλωσε στην Αστυνομία και το στοιχείο αναφέρεται στο Missing Alert. Ο ενοικιαστής όμως και η γυναίκα που υποστηρίζει πως είδε την Σταυρούλα Λεβεντάκη σε στάση λεωφορείου πριν χαθούν τα ίχνη της, επιμένουν πως όλα αυτά εκτυλίχθηκαν μία μέρα νωρίτερα από εκείνη που δήλωσε ο αδερφός της, δηλαδή την Παρασκευή 29 Μαΐου.

Την ίδια ημερομηνία δίνει και ο ενοικιαστής της αγνοούμενης γυναίκας, ο εργάτης όμως που συνάντησε η 45χρονη πριν χαθεί από προσώπου γης, συμφώνησε με την ημερομηνία του αδερφού της. Είπε πως συνάντησε την Σταυρούλα Λεβεντάκη στις 30 Μαΐου.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα στοιχείο που δίνουν και οι δύο, αν και αναφέρονται σε διαφορετική ημερομηνία. Τόσο ο εργάτης που μιλάει για τις 30 Μαΐου όσο και ο ενοικιαστής που αναφέρεται στα όσα είδε μία μέρα νωρίτερα, είπαν πως η γυναίκα κρατούσε μία σακούλα με αυγά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τώρα, οι έρευνες της ΕΛΑΣ επικεντρώνονται στη συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας και στη λήψη καταθέσεων από το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον.

Υπενθυμίζεται πως η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, βρέθηκε στο πατρικό της στο Βαρύπετρο Χανίων στις 30 Μαΐου και πλήρωσε έναν εργάτη για αγροτικές εργασίες. Έπειτα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πήγε στη στάση του λεωφορείου, προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι και στη δουλειά της στα Χανιά. Το κινητό της έπαψε να εκπέμπει στην περιοχή της Αγυιάς και έκτοτε δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την εξαφάνισή της ανέφερε στην αστυνομία ο αδερφός της, στις 7 Ιουνίου, καθώς νοσηλευόταν έως τότε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.