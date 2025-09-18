Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε κατάστημα με παράνομα τυχερά παίγνια – Συνελήφθησαν 12 άτομα

Εντοπίστηκε χθες, Τετάρτη (17/09), τις απογευματινές ώρες, ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη, εντός του οποίου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια.

Ειδικότερα, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, όπου κατά τον πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο συγκεκριμένο κατάστημα και συνελήφθησαν 12 άτομα, εκ των οποίων οι τρεις είναι εργαζόμενοι (ο προσωρινά υπεύθυνος και δύο υπάλληλοι) και εννέα πελάτης. Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης αναζητείται.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα παίγνια.

Όπως προέκυψε, ο προσωρινά υπεύθυνος, για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, είχε εγκαταστήσει και επέτρεπε τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων τύπου «φρουτάκια» στους πελάτες, ενώ παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι μέσω του server που διαχειριζόταν, αφενός εισήγαγε μονάδες πονταρίσματος και αφετέρου είχε τη δυνατότητα να αλλάζει την εικόνα που εμφανίζεται στις οθόνες των παικτών – πελατών, για να μη γίνεται αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητα.

Συνολικά από τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 17 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με το ανάλογο περιφερειακό υλικό, κέντρο ελέγχου και διαχείρισης – server (αποτελούμενος από κεντρική μονάδα με το ανάλογο περιφερειακό υλικό), καθώς και το ποσό των 2.850 ευρώ.

Οι τρεις συλληφθέντες – εργαζόμενοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι εννέα παίκτες αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα και η σε βάρος τους δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως.