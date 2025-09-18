Θεσσαλονίκη: 23χρονος οδηγός μηχανής μετέτρεψε τον δρόμο σε αγωνιστική πίστα – Έκανε ελιγμούς στο αντίθετο ρεύμα
Του ασκήθηκε ποινική δίωξη και του επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 3.000 ευρώ
Σε αγωνιστική πίστα μετέτρεψε το οδόστρωμα 23χρονος μοτοσικλετιστής στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης 17/9, για επικίνδυνη οδήγηση και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία.
Κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς και κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ο κατηγορούμενος έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια πεζών και οδηγών, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία.
Συνελήφθη στην περιοχή της Σταυρούπολης κι εκτός από τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, τού επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, ύψους 3.205 ευρώ, με αφαίρεση άδειας ικανότητας οδήγησης.
