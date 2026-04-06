Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν παράνομα αλιευτικά εργαλεία

Παράνομα αλιευτικά εργαλεία εντόπισαν και κατάσχεσαν, χθες στελέχη της Λιμενικής Αρχής Νέας Μηχανιώνας στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ελέγχων περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου 33 ιχθυοπαγίδες, άνευ σήμανσης δεμένες μεταξύ τους με σχοινί συνολικού μήκους 100 μέτρων, οι οποίες περισυλλέχθηκαν.