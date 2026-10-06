Θεσσαλονίκη: Απεγκλωβίστηκε 54χρονος που καταπλακώθηκε από κοντέινερ στο λιμάνι
Τον παρέλαβε τραυματισμένο το ΕΚΑΒ
Ολοκληρώθηκε η παροχή βοήθειας σε 54χρονο ημεδαπό στον Λιμένα Θεσσαλονίκης.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σημερα 06 Οκτωβρίου 2026 περίπου στις 08:30 για παροχή βοήθειας σε άνδρα, ο οποίος είχε καταπλακωθεί από εμπορευματοκιβώτιο, ως συνδρομή στο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
Κινητοποιήθηκαν 9 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από το 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.
Οι Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τραυματισμένο τον 54χρονο.
Στη συνέχεια τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο από όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα 06 Οκτωβρίου 2026.
πηγή στην Google
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