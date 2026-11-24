Ο Λευτέρης Πανταζής τοποθετήθηκε για τη σχέση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, αποφεύγοντας να πάρει θέση σχετικά με όσα συμβαίνουν ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες. Ο γνωστός τραγουδιστής, που διατηρεί φιλικές σχέσεις και με τους δύο, βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης (24/11) στην εκπομπή “Studio στις 3” του ΣΚΑΪ, με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ρωτήθηκε για τις εξελίξεις και ξεκαθάρισε πως προτιμά να αφήσει τον χρόνο και τον Θεό να δείξουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Συγκεκριμένα ο Λευτέρης Πανταζής είπε: “Είμαστε οικογενειακοί φίλοι και με την Άννα και με τον Νίκο. Εγώ θέλω να το αφήσω… ό,τι θέλει ο Θεός να κάνει, γιατί aυτός βλέπει και μας περνάει διάφορα… ξέρεις, κάνει τεχνάσματα διάφορα. Μας δοκιμάζει και μετά ή μας σμίγει ή με κάποιο τρόπο, επειδή υπάρχει οικογένεια, υπάρχουν παιδιά, υπάρχει… ολόκληρη περίοδος της ζωής τους είναι μαζί. Ας τα μοιράσει όπως θέλει αυτός”.