Με την ενίσχυση της ανακριτικής διαδικασίας επιχειρείται να επιταχυνθεί η διερεύνηση της μεγάλης υπόθεσης φοροδιαφυγής που αποκάλυψε η ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη, με τη ζημία για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 206 εκατ. ευρώ.

Η έκταση της υπόθεσης, ο όγκος της δικογραφίας και ο μεγάλος αριθμός των εμπλεκόμενων προσώπων καθιστούν ιδιαίτερα απαιτητικό το έργο της 3ης ειδικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση.

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Υπό αυτές τις συνθήκες αναμένεται, σύμφωνα με δικαστικές πληροφορίες, να αναβαθμιστεί το ανακριτικό σχήμα με την τοποθέτηση προέδρου Πρωτοδικών, προκειμένου να ενισχύσει την ειδική ανακρίτρια στη διαχείριση της ογκωδέστατης δικογραφίας, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 1.283 πρόσωπα.

Επιπλέον, οι αρμόδιες δικαστικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να τοποθετηθούν δύο επιπλέον επίκουροι ανακριτές, όπως επίσης δικαστικός αστυνομικός του πολιτικού τομέα, με εξειδικευμένες γνώσεις οικονομικών και λογιστικής που θα υποβοηθά τεχνικά και επιστημονικά την ανακριτική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί 6 από τους 16 συλληφθέντες. Πρόκειται για δύο λογιστές, έναν δικηγόρο, έναν φερόμενο ως ιδιοκτήτη λογιστικού γραφείου, έναν επιχειρηματία κι έναν μεσάζοντα, ο οποίος φέρεται να είχε δημιουργήσει δίκτυο «αχυρανθρώπων». Οι υπόλοιποι δέκα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε ορισμένους επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις από 5.000 έως 20.000 ευρώ.

Η δικαστική διερεύνηση αναμένεται να συνεχιστεί σε βάθος, με την αξιολόγηση των στοιχείων, τη χαρτογράφηση του δαιδαλώδους δικτύου και την αποσαφήνιση του ρόλου καθενός. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στις επόμενες ανακριτικές ενέργειες είναι η κλήτευση των ατόμων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.