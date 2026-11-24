Πάνω από 20 «χτυπήματα» σε καταστήματα και οχήματα, μέσα σε διάστημα μόλις 12 ημερών, φέρεται να διέπραξε συμμορία, στην οποία συμμετείχαν δύο ανήλικοι (15 και 17 ετών) που ταυτοποιήθηκαν, έπειτα από έρευνα αστυνομικών τού Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος.

Η φερόμενη δράση της εγκληματικής ομάδας εκτείνεται, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. σε πέντε περιοχές και συγκεκριμένα στους δήμους Χαλκηδόνος Θεσσαλονίκης, Παιονίας Κιλκίς, Πέλλας, Αλεξάνδρειας Ημαθίας και Βέροιας.

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Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, από τις 24 Οκτωβρίου έως τις 5 Νοεμβρίου 2026, τα μέλη της ομάδας φέρονται να διέπραξαν συνολικά 23 κλοπές– 18 διαρρήξεις καταστημάτων, 4 κλοπές οχημάτων, ενώ σε μία περίπτωση αφαίρεσαν αντικείμενα από το εσωτερικό αυτοκινήτου.

Η συνολική λεία τους περιλαμβάνει 8.400 ευρώ σε μετρητά, καθώς και αντικείμενα και οχήματα εκτιμώμενης αξίας 7.250 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε και υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών, αφορά εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.