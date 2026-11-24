Πέντε στελέχη της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας έχασαν τη ζωή τους στις 24 Νοεμβρίου, όταν το ελικόπτερο AS-532 στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στο Εσκίσεχιρ, σύμφωνα με τη νεότερη ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

«Πέντε ήρωες συνάδελφοί μας που υπηρετούσαν στο ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο ενεπλάκη σε ατύχημα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στο Εσκίσεχίρ, έπεσαν ως μάρτυρες».

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Στην πρώτη ανακοίνωσή του, το υπουργείο είχε γνωστοποιήσει τον εντοπισμό των συντριμμιών και είχε αναφέρει ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρισκόταν σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ