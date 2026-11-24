Υποθέσεις ληστειών, διαρρήξεων και κλοπών, με τη συνολική αξία των αφαιρεθέντων χρημάτων και αντικειμένων να ξεπερνά τις 245.000 ευρώ, εξιχνίασαν οι αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης. Ανάμεσα στις υποθέσεις αυτές ξεχωρίζουν δύο διαρρήξεις σε σπίτια και μία απάτη με δράστες που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, αποσπώντας χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες συνολικής εκτιμώμενης αξίας 200.000 ευρώ. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν πέντε άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στις τρεις περιπτώσεις ληστειών, που σημειώθηκαν από τις 25 Μαΐου έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2026 στην περιοχή Χαριλάου – Αναλήψεως. Στην ίδια περιοχή εξιχνιάστηκε και ληστεία σε βάρος ανηλίκου, η οποία σημειώθηκε πριν από 15 μέρες (9/11), με δράστες δύο νεαρούς που απέσπασαν από το θύμα τους 200 ευρώ.

Κλοπές με λεία 45.000 ευρώ σε Τούμπα και Χαριλάου

Παράλληλα, αστυνομικοί εξιχνίασαν συνολικά δέκα υποθέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Τούμπας και της Χαριλάου, για τις οποίες ταυτοποιήθηκαν ισάριθμα άτομα. Πρόκειται για μία ληστεία δρόμου και εννέα κλοπές, που αφορούσαν διάρρηξη κατοικίας, καταστήματα και όχημα. Τα περιστατικά καταγράφηκαν από τις 12 Μαΐου έως τις 9 Νοεμβρίου 2026. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από τη δράση των εμπλεκομένων αφαιρέθηκαν αντικείμενα και μετρητά, αξίας περίπου 45.000 ευρώ.

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Κλοπές χρυσών λιρών και ηλεκτρονικές απάτες στην Πυλαία

Στο μεταξύ, έξι άτομα ταυτοποιήθηκαν για τη συμμετοχή τους, κατά περίπτωση, σε πέντε κλοπές και μία κατ’ εξακολούθηση απάτη με υπολογιστή, στην ευρύτερη περιοχή Πυλαίας – Χορτιάτη. Οι υποθέσεις αφορούν δύο κλοπές από καταστήματα, μία από κατοικία, μία κλοπή πινακίδων κυκλοφορίας και μία διάρρηξη αυτοκινήτου. Επιπλέον, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να πραγματοποίησαν επανειλημμένα ηλεκτρονικές συναλλαγές χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου. Η δράση τους εκτείνεται από τις αρχές του περυσινού Δεκεμβρίου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Από τις κλοπές αφαιρέθηκαν, μεταξύ άλλων, πέντε χρυσές λίρες, κοσμήματα, προϊόντα και ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ οι ανέπαφες συναλλαγές ανήλθαν σε 86 ευρώ. Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν για όλες τις παραπάνω υποθέσεις θα υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.