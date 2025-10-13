Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε από σκάλες στη Σίνδο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σοβαρό περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή της Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας νεαρός άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε από σκάλες σε εσωτερικό χώρο, μεταφέροντας τον σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 19:00, με ιατρό και διασώστες του ΕΚΑΒ να φτάνουν άμεσα και να πραγματοποιούν συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης.

Για τη σταθεροποίηση και ασφάλεια του τραυματία εφαρμόστηκαν ακινητοποίηση, εξασφάλιση αεραγωγού με ενδοτραχειακή διασωλήνωση και αναζωογόνηση, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος. Ο πολυτραυματίας διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω φροντίδα. Πηγές της αστυνομίας αναφέρουν πως η πτώση συνέβη όταν ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με το thestival.gr, στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο συμβατικά ασθενοφόρα, δύο μηχανές ταχείας απόκρισης και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με οκτώ διασώστες και έναν ιατρό του ΕΚΑΒ. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.