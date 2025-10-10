Πύργος: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της

Τραγωδία εκτυλίχτηκε το βράδυ της Παρασκευής 10/10 στον Άγιο Γεώργιο Πύργου, καθώς μια γυναίκα 50 ετών εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Patrisnews η γυναίκα εντοπίστηκε από τον αδερφό της, ο οποίος σε κατάσταση σοκ ενημέρωσε τις Αρχές.

Η άτυχη γυναίκα δε φαινόταν να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, γεγονός που καθιστά τον χαμό της ακόμη πιο ξαφνικό και συγκλονιστικό.