Πύργος: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της
Η άτυχη γυναίκα δε φαινόταν να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας
Τραγωδία εκτυλίχτηκε το βράδυ της Παρασκευής 10/10 στον Άγιο Γεώργιο Πύργου, καθώς μια γυναίκα 50 ετών εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Patrisnews η γυναίκα εντοπίστηκε από τον αδερφό της, ο οποίος σε κατάσταση σοκ ενημέρωσε τις Αρχές.
Η άτυχη γυναίκα δε φαινόταν να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, γεγονός που καθιστά τον χαμό της ακόμη πιο ξαφνικό και συγκλονιστικό.
