Θεσσαλονίκη: 45χρονος κατηγορείται ότι κρατούσε αιχμάλωτη 44χρονη και τη βίαζε

Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε μία 44χρονη γυναίκα με καταγωγή από τη Βουλγαρία από τον άνδρα που γνώρισε τον περασμένο Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη κι αποφάσισε να μείνει μαζί του.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το θύμα κατήγγειλε στις Αρχές, ότι ο 45χρονος από τον Ιούνιο που γνωρίστηκαν την κρατούσε παράνομα σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, την κακοποιούσε και τη βίαζε. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η 44χρονη ισχυρίστηκε ότι ο άνδρας της χορηγούσε φαρμακευτικές ουσίες στο φαγητό και της είχε κλέψει και την αστυνομική ταυτότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 45χρονος άνδρας συνελήφθη από στελέχη της ΕΛΑΣ και κατηγορείται για βιασμό, αρπαγή, υπεξαγωγή εγγράφων, σωματική βλάβη, απειλή και κλοπή.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 45χρονος υπέβαλε μήνυση σε βάρος της 44χρονης γυναίκας για ψευδή καταμήνυση.