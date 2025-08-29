Θεσσαλονίκη: Ποινή φυλάκισης 7 μηνών με αναστολή σε οδηγό για επικίνδυνη οδήγηση

Ποινή φυλάκισης 7 μηνών, με 3ετή αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στον 31 ετών άνδρα που οδηγώντας το αυτοκίνητο του έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, στην οδό Μαρία Κάλλας, στο ύψος του Ποσειδώνιου Κολυμβητηρίου.

Το περιστατικό συνέβη χθες το πρωί, ενώ αυτόπτης μάρτυρας κατέθεσε ότι ο οδηγός πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ προανακριτικά διαπιστώθηκε επιπλέον ότι στερείτο άδειας οδήγησης και γι’ αυτό το λόγο του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

Απολογούμενος στο δικαστήριο αρνήθηκε ότι έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου εξαιτίας βλάβης στο διαφορικό και κατέβαλε προσπάθειες να επαναφέρει το όχημα.

Το δικαστήριο αποφάσισε να τον κρίνει ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση εξ αμελείας.