Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Γυναίκα δάγκωσε και έκοψε το αυτί του συντρόφου της

Ένας 57χρονος άνδρας στη Θεσσαλονίκη έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από τη συνομήλικη σύντροφο του, η οποία μετά από έντονο καυγά του επιτέθηκε και τον δάγκωσε στο αυτί, με αποτέλεσμα να του κόψει ολόκληρο κομμάτι.

Το πρωί της Τρίτης (03/02) σημειώθηκε το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην περιοχή των Αμπελόκηπων Θεσσαλονίκης. Το Κέντρο Άμεσης Δράσης κάλεσε ο 57χρονος και κατήγγειλε την επίθεση από την σύντροφο του, η οποία τον τραυμάτισε δαγκώνοντας τον.

Στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε ο άνδρας και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, στη συνέχεια αποχώρησε.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της γυναίκας, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία. Το πρωί της Τετάρτης αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.