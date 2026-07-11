Μουντιάλ 2026: Φόβοι για νέο Εσκομπάρ στην Κολομβία – Ο Κάμπαζ δέχεται απειλές μετά τον αποκλεισμό στους “16”

Η Κολομβία αποχαιρέτησε το Μουντιάλ 2026 πρόωρα χάνοντας από την Ελβετία στα πέναλτι όμως το κακό για την ομάδα της Λατινικής Αμερικής δεν τελειώνει εκεί καθώς Τζάμιντον Κάμπαζ βρέθηκε στο στόχαστρο απειλών θανάτου, οι οποίες επεκτάθηκαν και στην οικογένειά του.

Ο επιθετικός της Ροσάριο Σεντράλ άθελα του έγινε στόχος των απειλών καθώς πριν την διαδικασία των πέναλτι (4-3 υπέρ των Ελβετών) έχασε μεγάλη ευκαιρία να βάλει μπροστά την Κολομβία, ενώ στην ρουλέτα αστόχησε και σε ένα πέναλτι. Η Κολομβιανή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αντέδρασε άμεσα, καταδικάζοντας με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις απειλές που δέχθηκε ο 26χρονος.

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«Κανένας αθλητής, ούτε κάποιο μέλος της οικογένειάς του, δεν πρέπει να γίνεται στόχος εκφοβισμού επειδή εκπροσώπησε τη χώρα του», ανέφερε η Ομοσπονδία.

Η υπόθεση προκαλεί ακόμη πιο έντονη ανησυχία στην χώρα της Κολομβίας καθώς ξυπνάει οδυνηρές μνήμες από την δολοφονία του Αντρές Εσκομπάρ το 1994 λίγες ημέρες μετά το αυτογκόλ που σημείωσε στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών σε μία τραγωδία που αποτελεί εθνικό τραύμα για την χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Μουντιάλ 2026: Το μήνυμα του Κολομβιανού

Το γεγονός προκάλεσε μεγάλη στενοχώρια στον 26χρονο παίκτη της Ροσάριο Σεντράλ και τον οδήγησε να γράψει ένα μήνυμα στη σελίδα του στο Instagram.

“Από παιδί ονειρευόμουν να υπερασπιστώ τα χρώματα της Κολομβίας, να ακούσω τον εθνικό ύμνο, να εκπροσωπήσω εκατομμύρια ανθρώπους και να σκοράρω ένα γκολ σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Σήμερα, μπορώ μόνο να ευχαριστήσω τον Θεό που μου επέτρεψε να πραγματοποιήσω αυτό το όνειρο. Αυτές είναι αναμνήσεις που θα κουβαλάω μαζί μου για πάντα.

Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους όσους ήταν μαζί μας κατά τη διάρκεια αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όσους πίστεψαν σε εμάς, μας επευφημούσαν μέχρι την τελευταία στιγμή και δεν σταμάτησαν ποτέ να πιστεύουν σε εμάς. Ευχαριστώ επίσης την οικογένειά μου, που ήταν η δύναμή μου σε κάθε βήμα και ήταν δίπλα μου στις πιο ευτυχισμένες και πιο δύσκολες στιγμές.

Σε ολόκληρη τη χώρα, μπορώ μόνο να πω ότι συμμερίζομαι τον πόνο αυτού του αποκλεισμού. Κι εμείς ονειρευόμασταν να προχωρήσουμε και ξέρω τη θλίψη που νιώθουμε σήμερα ως Κολομβιανοί.

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Λυπάμαι βαθιά που δεν μπόρεσα να σας δώσω τη χαρά που όλοι ελπίζαμε, αλλά θέλω να ξέρετε ότι ποτέ δεν μου έλειψε η αφοσίωση, η δέσμευση ή η αγάπη για αυτή τη φανέλα. Έδωσα τα πάντα στο γήπεδο και θα το έκανα ξανά χίλιες φορές για τη χώρα μου.

Το ποδόσφαιρο αποτελείται επίσης από δύσκολες στιγμές. Σήμερα, το μόνο που απομένει είναι να μάθουμε, να ξανασηκωθούμε και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να επιστρέψουμε πιο δυνατοί.

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Κολομβία μου, σε παρακαλώ ας μην ξεχνάμε ποτέ τον σεβασμό. Μπορούμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά, να νιώθουμε απογοήτευση ή θλίψη, αλλά κανένα πάθος δεν δικαιολογεί το μίσος και το να ζούμε με φόβο”, ανέφερε σε ανάρτησή του.

Ο Καμπάς αγωνίστηκε σε 3 από τα 5 παιχνίδια της Κολομβίας στο Μουντιάλ 2026, σκοράροντας μία φορά εναντίον του Ουζμπεκιστάν.