Άργος: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους δύο αστυνομικούς – Σοκάρει το νέο ντοκουμέντο από την στιγμή των πυροβολισμών

Ολοκληρώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (11/7) οι απολογίες των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν εναντίον 20χρονου σε καταδίωξη στο Άργος.

Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, ενώ τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν.

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Παράλληλα, αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο και υποστήριξαν πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ΕΡΤ, οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν το τι έγινε στο τελευταίο στάδιο της καταδίωξης: «Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα.

Καταδίωξη στο Άργος: Σοκάρει το νέο βίντεο ντοκουμέντο

Στο μεταξύ, σε νέο βίντεο αποτυπώνονται οι στιγμές της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί φαίνονται να ακολουθούν τον νεαρό και να ανοίγουν πυρ εναντίον του, ενώ ο εκκωφαντικός ήχος των πυροβολισμών πραγματικά σοκάρει.

Ο νεαρός εγκαταλείπει το όχημα και επιχειρεί να διαφύγει πεζός. Πηδάει μια μάντρα και, δίπλα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, οι δύο αστυνομικοί πυροβολούν 13 φορές.

Τουλάχιστον μία σφαίρα τον χτυπάει πάνω από τον αυχένα.

Η μητέρα του 20χρονου, μιλώντας στο Mega, περιέγραψε: «Τον σκοτώσανε. Τώρα μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σωματάκι του. Έχει αυτισμό, έχει αναπηρία 89%. Κρυφά πήγε, επειδή ζεστάθηκε στο σπίτι και ήθελε να δροσιστεί, πήγε για μπάνιο. Έκανε θάλασσα και τα ποδαράκια του μέχρι σήμερα είναι με άμμο. Βρήκε ότι έχει ξεχάσει το δίπλωμά του στο σπίτι κι αυτός φοβήθηκε, αγχώθηκε και προσπάθησε να φύγει».

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Η κατάσταση της υγείας του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ το τι πραγματικά συνέβη στο εγκαταλελειμμένο κτήριο, στον παράδρομο της Εθνικής Άργους, θα φωτίσει τόσο η βαλλιστική, όσο και η ιατροδικαστική εξέταση.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν συγκεντρώσει 13 κάλυκες από το σημείο, ενώ βρέθηκε και ένα αεροβόλο όπλο στο αυτοκίνητο του νεαρού άνδρα. Aπό την πλευρά τους οι δύο αστυνομικοί φέρονται να υποστηρίζουν, ότι, όταν δεν είχαν οπτική επαφή, ενήργησαν προειδοποιητικές βολές, προκειμένου να κάνουν τον καταδιωκόμενο να σταματήσει.

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Ο δικηγόρος υπεράσπισης, Πέτρος Κουκούλης υποστήριξε, ότι σε καμία περίπτωση δεν αποδέχονται τον όρο «ενδεχόμενο δόλο».

Η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, Μαρία Σφέτσου υποστηρίζει, ότι «το παιδί έχει κάποια προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας και όπως ανέφερε η μητέρα, δεν είχε κανένα όπλο μαζί του».