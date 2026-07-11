Οριοθετήθηκαν οι δύο πυρκαγιές στην Θεσπρωτία – Ξέσπασαν με διαφορά 20 λεπτών σε κοντινή απόσταση

Οριοθετημένες και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι δύο πυρκαγιές στην Θεσπρωτία που ξέσπασαν σε αγροτοδασικές εκτάσεις με χρονική διαφορά περίπου 20 λεπτών το απόγευμα του Σαββάτου (11/7).

Στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 48 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

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Οι δύο εστίες ξέσπασαν με χρονική διαφορά περίπου 20 λεπτών, η πρώτη σε αγροτοδασική έκταση και η δεύτερη σε δασική περιοχή βάζοντας τις αρχές σε κόκκινο συναγερμό.

Οι δύο πυρκαγιές στην Θεσπρωτία εξελίσσονταν μακριά από κατοικίες και υποδομές. Ωστόσο, στις 17:45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Γαλατάς, με οδηγία να κατευθυνθούν προς τον οικισμό Καριώτη.

Στην περιοχή έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης των δύο πυρκαγιών. Οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησαν οι εστίες βρίσκονται σε εξέλιξη.