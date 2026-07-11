Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκαν οι δύο πυρκαγιές στην Θεσπρωτία – Ξέσπασαν με διαφορά 20 λεπτών σε κοντινή απόσταση

Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Γαλατάς

Οριοθετήθηκαν οι δύο πυρκαγιές στην Θεσπρωτία – Ξέσπασαν με διαφορά 20 λεπτών σε κοντινή απόσταση
Αλέξανδρος Τσάκος

Οριοθετημένες και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι δύο πυρκαγιές στην Θεσπρωτία που ξέσπασαν σε αγροτοδασικές εκτάσεις με χρονική διαφορά περίπου 20 λεπτών το απόγευμα του Σαββάτου (11/7).

Στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 48 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο εστίες ξέσπασαν με χρονική διαφορά περίπου 20 λεπτών, η πρώτη σε αγροτοδασική έκταση και η δεύτερη σε δασική περιοχή βάζοντας τις αρχές σε κόκκινο συναγερμό.

Οι δύο πυρκαγιές στην Θεσπρωτία εξελίσσονταν μακριά από κατοικίες και υποδομές. Ωστόσο, στις 17:45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Γαλατάς, με οδηγία να κατευθυνθούν προς τον οικισμό Καριώτη.

Στην περιοχή έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης των δύο πυρκαγιών. Οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησαν οι εστίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ