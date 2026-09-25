Θάνατος Μαζωνάκη: Η κατάθεση – «κλειδί» της νοσηλεύτριας και οι ουσίες για τη μέθη στο μικροσκόπιο των Αρχών

Στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πλασμαφαίρεση εστιάζει, πλέον, η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις καταθέσεις των εργαζομένων της κλινικής στο Κολωνάκι, να δίνουν νέες πληροφορίες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΕΡΤNews, την Πέμπτη, την πόρτα του γραφείου του ανακριτή πέρασε η νοσηλεύτρια, η οποία θεωρείται αρκετά κρίσιμη μάρτυρας και η οποία προανακριτικά είχε δώσει διαφορετική εκδοχή για όσα εκτυλίχθηκαν τα κρίσιμα λεπτά μέσα στο δωμάτιο του ιατρείου.

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Υποστήριξε πως στον Γιώργο Μαζωνάκη χορηγήθηκε μέθη, καθώς και το αντίδοτο για τη μέθη πριν από τη μοιραία θεραπεία. Παράλληλα, ανέφερε ότι όταν ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε καταρρεύσει, είχε χάσει τις αισθήσεις του και δεν ανταποκρινόταν σε κάποιες από τις ουσίες τις οποίες του χορηγήθηκαν, ήταν αυτή που κάλεσε αναισθησιολόγο γνωστού ιδιωτικού θεραπευτηρίου προκειμένου να λάβει οδηγίες ζητώντας βοήθεια.

Πολύ σημαντικό είναι και ένα άλλο κομμάτι της κατάθεσης που έδωσε στον ανακριτή, στο οποίο αναφέρθηκε στις κινήσεις και τις πράξεις που έκανε η γιατρός που έκανε την θεραπεία αμέσως μετά, μιλώντας με τους εργαζομένους της κλινικής. Φέρεται να τους έχει τηλεφωνήσει και να τους έχει ζητήσει στην ουσία να τηρήσουν κοινή γραμμή. Η νοσηλεύτρια ανέφερε συγκεκριμένα ότι προτού η ίδια δώσει προανακριτικά κατάθεση στους αστυνομικούς, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την κατηγορουμένη και προφυλακισμένη γιατρό, προκειμένου, όπως είπε, να της ζητηθεί να τηρήσει κοινή γραμμή.

«Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί», φέρεται να είπε ενώπιον του ανακριτή.

Η ίδια περιέγραψε επίσης ότι όταν έπιασε βάρδια το μεσημέρι, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν ήδη στο ιατρικό κρεβάτι και είχε ξεκινήσει τη θεραπεία, την ώρα που ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός βρισκόταν ξαπλωμένος στον καναπέ, ακριβώς στο διπλανό δωμάτιο, επιβεβαιώνοντας στην ουσία τους δικούς του ισχυρισμούς ενώπιον του ανακριτή κατά τη διάρκεια της απολογίας του.

Οι ουσίες που χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή

Πλέον οι Αρχές εστιάζουν στη μέθη που έγινε στον δημοφιλή τραγουδιστή αλλά και στις ουσίες οι οποίες του χορηγήθηκαν, περιμένοντας και τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που θα επιβεβαιώσουν το τί ακριβώς χορηγήθηκε στον ασθενή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον Γιώργο Μαζωνάκη φέρεται να χορηγήθηκε μιδαζολάμη για τη μέθη και στη συνέχεια anexate ως αντίδοτο, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες που κάνουν λόγο για την ουσία προποφόλη, η οποία ακούστηκε την ώρα που ο ασθενής είχε χάσει τις αισθήσεις του, δηλαδή κάποια στιγμή κάποιος ανέφερε τη συγκεκριμένη ουσία προκειμένου να τον επαναφέρουν.

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Αφού του χορηγήθηκαν οι συγκεκριμένες ουσίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και προτού κληθεί το ΕΚΑΒ, έγινε το τηλεφώνημα στο οποίο αναφέρθηκε η νοσηλεύτρια – μάρτυρας σε αναισθησιολόγο γνωστού ιδιωτικού θεραπευτηρίου, προκειμένου να δοθούν οδηγίες για την αντιμετώπιση του ασθενούς.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία από το λογισμικό του μηχανήματος με το οποίο έγινε η πλασμαφαίρεση αποκαλύπτουν ότι οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί, πέρα από το γεγονός ότι δεν έκαναν την ενδεδειγμένη χρήση του μηχανήματος, το χρησιμοποιούσαν και εκτός του νόμιμου ωραρίου, το οποίο έχει δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο.

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Όπως υποστηρίζει η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στις 28 Αυγούστου το μηχάνημα τέθηκε σε λειτουργία στις 11:30 το βράδυ και ενώ ως ωράριο λειτουργίας του ιατρείου είχε δηλωθεί το 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Δύο ημέρες μετά, όπως προκύπτει από την ανάλυση του λογισμικού, φαίνεται το μηχάνημα να είχε τεθεί σε λειτουργία, να είχαν γίνει δηλαδή στην ουσία τρεις θεραπείες πλασμαφαίρεσης μέσα στην ίδια ημέρα.