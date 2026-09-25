Έκρηξη σε κτήριο στην Πλάκα – Τραυματίστηκε περαστικός, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες (φωτογραφίες+βίντεο)

Έκρηξη σε κτήριο στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα σημειώθηκε στις 7:35 το πρωί της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για παλιό διώροφο κτήριο, ενώ στη συνέχεια προκλήθηκε μικρής εστίας πυρκαγιά.

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Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας, ενώ κατέρρευσε μεγάλο μέρος της πρόσοψης του κτιρίου, προκαλώντας ζημιές σε τουλάχιστον 8 σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτήριο. Οι δύο γυναίκες μεταφέρονται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο « Γεώργιος Γεννηματάς».

Επιπρόσθετα από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένα ακόμη άτομο από θραύσματα ενώ έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτήρια και σταθμευμένα οχήματα.

Η έκρηξη αποδίδεται σε εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες και 6 οχήματα, που προσπαθούν να σβήσουν την εστία φωτιάς που ξέσπασε. Παράλληλα, συνδράμουν και 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επί της οδού Λυσικράτους έχουν υποστεί ζημιές και παρακείμενα κτήρια.

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Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο DEBATER: «Άκουσα μια έκρηξη και μετά είδα σκόνη να σηκώνεται. Δεν ξέρω τι ήταν. Ήταν πάρα πολύ δυνατό. Έχει ζημιές σε πολλά αυτοκίνητα».