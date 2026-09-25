DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο;
DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε κτήριο στην Πλάκα – Τραυματίστηκε περαστικός, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες (φωτογραφίες+βίντεο)

Κατέρρευσε μέρος της πρόσοψης και προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα

Έκρηξη σε κτήριο στην Πλάκα – Τραυματίστηκε περαστικός, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες (φωτογραφίες+βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:07

Έκρηξη σε κτήριο στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα σημειώθηκε στις 7:35 το πρωί της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για παλιό διώροφο κτήριο, ενώ στη συνέχεια προκλήθηκε μικρής εστίας πυρκαγιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας, ενώ κατέρρευσε μεγάλο μέρος της πρόσοψης του κτιρίου, προκαλώντας ζημιές σε τουλάχιστον 8 σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτήριο. Οι δύο γυναίκες μεταφέρονται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο « Γεώργιος Γεννηματάς».

Φωτογραφία
Φωτογραφία

Επιπρόσθετα από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένα ακόμη άτομο από θραύσματα ενώ έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτήρια και σταθμευμένα οχήματα.

Η έκρηξη αποδίδεται σε εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Φωτογραφία

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες και 6 οχήματα, που προσπαθούν να σβήσουν την εστία φωτιάς που ξέσπασε. Παράλληλα, συνδράμουν και 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επί της οδού Λυσικράτους έχουν υποστεί ζημιές και παρακείμενα κτήρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Φωτογραφία

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο DEBATER: «Άκουσα μια έκρηξη και μετά είδα σκόνη να σηκώνεται. Δεν ξέρω τι ήταν. Ήταν πάρα πολύ δυνατό. Έχει ζημιές σε πολλά αυτοκίνητα».

Πλάκα έκρηξη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ