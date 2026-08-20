Ταυτοποιήθηκαν τα μέλη σπείρας που διέπραττε κλοπές στην Ηλεία

Διακριβώθηκε μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, η δράση εγκληματικής ομάδας, που διέπραττε κλοπές στην Ηλεία.

Για την υπόθεση αυτή, αναζητούνται για να συλληφθούν πέντε ημεδαποί άνδρες, οι οποίοι κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, διάπραξη διακεκριμένων κλοπών, καθώς και πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ ο έκτος κατηγορούμενος τυγχάνει ήδη έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα της Χώρας.

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Από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, διαπιστώθηκε ότι η εγκληματική ομάδα είχε συσταθεί τον Σεπτέμβριο του έτους 2025 έως και μέχρι τις 09-10-2025, τα μέλη της διέπραξαν συνολικά δέκα κλοπές σε περιοχές της Ηλείας (Αμαλιάδα, Ανδραβίδα, Λεχαινά, Νέα Μανολάδα, Λάππα και Σταφιδόκαμπο).

Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εξιχνίασαν συνολικά έξι κλοπές οχημάτων, καθώς και τέσσερις κλοπές (τρεις τετελεσμένες – μια απόπειρα) σε κοσμηματοπωλείο, σε αποθήκη, σε κατάστημα υπεραγοράς, όπου αφαίρεσαν ΑΤΜ και σε πρακτορείο ΟΠΑΠ, κατά τις οποίες οι κατηγορούμενοι, αφαίρεσαν κοσμήματα και χρήματα, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που

ξεπερνά τις -25.000- ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι, δρούσαν κυρίως βραδινές ώρες, ενώ για την τέλεση των κλοπών χρησιμοποιούσαν οχήματα, τα οποία είχαν αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο.

Επιπλέον, μετά την τέλεση της κλοπής του ΑΤΜ στο κατάστημα υπεραγοράς, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας μετέβησαν σε αγροτικό δρόμο σε περιοχή του Δήμου Πηνειού, όπου κατέστρεψαν ολοσχερώς με πυρκαγιά κλεμμένο όχημα, το οποίο χρησιμοποίησαν για την κλοπή.

Από τους αστυνομικούς κατασχεθήκαν δυο αυτοκίνητα ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας/Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.