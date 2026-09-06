Φωτιά στη Σκιλλούντα Ηλείας: Μήνυμα από το 112 – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις
Στην περιοχή επιχειρούν πλέον 45 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δέκα αεροσκάφη.
Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά στη Σκιλλούντα Ηλείας, ενώ λίγο μετά τις 17:00 εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:00 της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Στις 17:20 ενεργοποιήθηκε το 112, προκειμένου να ενημερωθούν όσοι βρίσκονται κοντά στο σημείο όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η φωτιά.
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Σκιλλουντία της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) September 6, 2026
Στη μάχη 45 πυροσβέστες και 10 αεροσκάφη
Μετά την ενίσχυση των δυνάμεων, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν:
- 45 πυροσβέστες,
- τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ,
- εθελοντές,
- 16 πυροσβεστικά οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δέκα πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.
Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Ανδρίτσαινας, διαθέτοντας υδροφόρες.
Η αρχική κινητοποίηση
Αρχικά είχαν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και εννέα οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούσαν έξι αεροσκάφη.
Καθώς η επιχείρηση εξελισσόταν, κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυση τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων δυνάμεων.
Συνεχής εικόνα από drone
Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone.
Η πορεία της φωτιάς παρακολουθείται μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ώστε να διευκολύνεται ο συντονισμός των πυροσβεστικών δυνάμεων στο πεδίο.
Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς η περιοχή
Η περιοχή της Ηλείας βρίσκεται την Κυριακή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τη μάχη για τον περιορισμό του μετώπου και την αποτροπή επέκτασης της φωτιάς σε μεγαλύτερο τμήμα της αγροτοδασικής έκτασης.
Για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις