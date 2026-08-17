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Γαστούνη: Ρομά τα “έσπασαν” στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού για να απελευθερώσουν φίλο τους – Επιτέθηκαν και σε αστυνομικούς

Προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στον χώρο

Γαστούνη: Ρομά τα “έσπασαν” στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού για να απελευθερώσουν φίλο τους – Επιτέθηκαν και σε αστυνομικούς
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:56

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, 16 Αυγούστου στη Γαστούνη Ηλείας, όταν ομάδα Ρομά εισέβαλε στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού, με σκοπό να απελευθερώσει ομόφυλό της, ο οποίος είχε προσαχθεί στο πλαίσιο ελέγχου για υπόθεση απάτης στην Πάτρα

Σύμφωνα με το ilialive.gr, κατά τη διάρκεια της εφόδου, οι εισβολείς επιτέθηκαν στους αστυνομικούς της υπηρεσίας και προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στους χώρους του τμήματος.

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Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο τα έντονα προβλήματα παραβατικότητας στην περιοχή. Από τα ξημερώματα βρίσκονται στη Γαστούνη ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις, παρουσία του Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος, για την αξιολόγηση της κατάστασης και τον σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών.

Υπενθυμίζεται ότι, το πρωί της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμό Ρομά στη Γαστούνη από αστυνομικούς της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηλείας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Αχαΐας, καθώς και του Γραφείου Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας, παρουσία και του Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγου Νίκου Σπυριδάκη.

Ελέγχθηκαν 104 άτομα και 46 οχήματα, έγιναν 22 έρευνες σε σπίτια, προσήχθησαν 19 άτομα και συνελήφθησαν 18 για ρευματοκλοπή, ενώ κατασχέθηκαν και τρία αυτοκίνητα.

Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών συνεχίζεται.

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