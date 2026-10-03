Φωτιά στον Πύργο Ηλείας: Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες και τρία αεροσκάφη
Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο πριν τις 17:00 του Σαββάτου – Κινητοποιήθηκαν πεζοπόρα τμήματα, έξι οχήματα και υδροφόρα του δήμου, ενώ διερευνώνται τα αίτια.
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στη θέση «Τριανταφυλλιά», στον Πύργο Ηλείας, προκαλώντας κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:00.
Οι δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν
Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη, ενώ ο Δήμος Πύργου κινητοποιήθηκε για την παροχή υδροφόρας προς υποστήριξη του έργου της Πυροσβεστικής.
Παρακολούθηση με θερμική κάμερα από drone
Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, για την παρακολούθηση της εξέλιξης της πυρκαγιάς.
Για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.
πηγή στην Google
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