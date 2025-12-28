Ταύρος: Τρόμος σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών με εισβολή ένοπλου ληστή – Τραυματίστηκε στο χέρι η υπάλληλος
Ο δράστης τραυμάτισε στο χέρι με μαχαίρι την 29χρονη υπάλληλο και την κλείδωσε μέσα σε γραφείο
Ένοπλή ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, 28 Δεκεμβρίου σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στην οδό Παλαιολόγου στον Ταύρο.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 11 το πρωί ένας άντρας που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του εισέβαλε στο πρακτορείο και αφού τραυμάτισε στο χέρι με μαχαίρι την 29χρονη υπάλληλο στη συνέχεια την κλείδωσε μέσα σε γραφείο.
Ακολούθως ο δράστης αφαίρεσε από το χρηματοκιβώτιο και το ταμείο περίπου 10 χιλιάδες ευρώ και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.
Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
