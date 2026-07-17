Ιταλία: Σοκαριστικό βίντεο με τη στιγμή που ο 72χρονος χρυσοχόος καταδιώκει και σκοτώνει δύο ληστές

Οι Ιταλοί εμφανίζονται διχασμένοι σχετικά με την καταδίκη ενός κοσμηματοπώλη, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε δύο ληστές μετά από επιδρομή στο κατάστημά του, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας απέρριψε αυτή την εβδομάδα την έφεση κατά της ποινής κάθειρξης 14 ετών που του είχε επιβληθεί.

Ο 72χρονος Μάριο Ροτζέρο (Mario Roggero) σκότωσε δύο άνδρες και τραυμάτισε έναν τρίτο το 2021, μετά από ληστεία στο κοσμηματοπωλείο του στο Γκριντζάνε Καβούρ (Grinzane Cavour), μια μικρή πόλη στη βόρεια Ιταλία.

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Βίντεο από κάμερες ασφαλείας έδειξε ξεκάθαρα τον Ροτζέρο να καταδιώκει τους άνδρες έξω από το κατάστημα αφού η ληστεία είχε ήδη ολοκληρωθεί, προτού τους πυροβολήσει με ένα πιστόλι που κρατούσε κάτω από τον πάγκο.

Η σύζυγος και η κόρη του Ροτζέρο βρίσκονταν μέσα στο κατάστημα όταν εισέβαλαν οι ληστές, οι οποίοι έφεραν ένα ψεύτικο όπλο (παιχνίδι) και ένα μαχαίρι.

Τον περασμένο Δεκέμβριο καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 14 ετών και εννέα μηνών για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ η έφεσή του απορρίφθηκε την Τετάρτη από το Ανώτατο Δικαστήριο. Το δικαστήριο επικύρωσε τις προηγούμενες αποφάσεις, κρίνοντας ότι ο κοσμηματοπώλης είχε υπερβεί τα όρια της νόμιμης άμυνας, καθώς η απειλή εκ μέρους των ληστών είχε πλέον περάσει.

Ο 72χρονος έχει λάβει ισχυρή στήριξη από τον κυβερνητικό συνασπισμό της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, ο οποίος αντιτάχθηκε στην καταδίκη του, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος υπερασπιζόταν τη ζωή και την περιουσία του.

Τα κυβερνώντα κόμματα της χώρας ζήτησαν χθες την παροχή προεδρικής χάρης στον Ροτζέρο, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης θα ισοδυναμούσε ουσιαστικά με ισόβια κάθειρξη, δεδομένης της ηλικίας του.

«Μετά από μια ζωή γεμάτη δουλειά, δεν θεωρώ δίκαιο να περάσει κάποιος χρόνια στη φυλακή στα 72 του, αφού πρώτα δέχτηκε επίθεση και έπεσε θύμα ληστείας», δήλωσε ο Ματέο Σαλβίνι, αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος της Λέγκας, που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό.

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Uccise due rapinatori, definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero. Il suo appello sui social prima della sentenza: 'Voglio vedere crescere i miei nipoti' #ANSA pic.twitter.com/M9dbxdKUWI— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) July 15, 2026

Σε κοινή τους δήλωση, τα κυβερνώντα κόμματα ανέφεραν ότι θα συγκεντρώσουν υπογραφές για την υποστήριξη του αιτήματος απονομής χάρης. Βάσει του ιταλικού δικαίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει τέτοιου είδους αιτήματα προτού τα διαβιβάσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα (Sergio Mattarella).

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Η υπόθεση έχει διχάσει βαθιά την κοινή γνώμη στην Ιταλία. Όσοι πιστεύουν ότι είναι ένοχος συμφωνούν ότι ο κοσμηματοπώλης υπερέβη τα όρια της νόμιμης άμυνας όταν άνοιξε πυρ έξω από το κατάστημα.

Ο Ροτζέρο υποστήριξε την αθωότητά του μέσα από τις σελίδες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις οποίες ακολουθούν χιλιάδες υποστηρικτές, ενώ ζήτησε επίσης δωρεές για να βοηθηθεί στην κάλυψη των δικαστικών του εξόδων.

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Ιταλικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι παρουσιάστηκε αυτοβούλως την Πέμπτη σε φυλακή της βόρειας πόλης Φοσάνο (Fossano).

Αφότου η καταδίκη του έγινε τελεσίδικη, ο ίδιος δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο ευχαριστούσε τους υποστηρικτές του και τους προέτρεπε να συνεχίσουν τον αγώνα για ένα δικαστικό σύστημα ικανό, όπως είπε, να απαντήσει στο «όλο και πιο ανεξέλεγκτο έγκλημα».