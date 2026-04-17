Ταύρος: Συνελήφθη 33χρονος για παράνομη απόρριψη αποβλήτων (Εικόνες)

Ένας 33χρονος αλλοδαπός συνελήφθη από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ την Πέμπτη (16/04), για απόρριψη στερεών αποβλήτων στον Ταύρο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Μοσχάτου – Ταύρου για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α., κατέλαβαν τον 33χρονο να κινείται με όχημα στην περιοχή του Ταύρου όπου σε οικόπεδο απέρριψε σακούλες οι οποίες περιείχαν στερεά οικοδομικά απόβλητα.

Άμεσα οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Μοσχάτου – Ταύρου, ενώ επιπλέον κατασχέθηκε το εν λόγω όχημα που χρησιμοποιούνταν για την απόρριψη των παράνομων υλικών.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.