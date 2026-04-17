Ικαρία: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικοι μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος

Στο νοσοκομείο οδηγήθηκαν δυο ανήλικοι στην Ικαρία μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα του νησιού.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη σήμερα (17-04-2026) στην Ικαρία, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Κηρύκου, ημεδαπή, κατηγορούμενη για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα αλκοόλ.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, βραδινές ώρες χθες (16-04-2026), σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της συλληφθείσας, επετράπη η κατανάλωση αλκοόλ από -2- ανήλικους ημεδαπούς.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε επίσης ότι, οι προαναφερόμενοι ανήλικοι μετέβησαν με συμπτώματα μέθης σε νοσοκομείο της περιοχής.

Δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίστηκε και σε βάρος γονέων των ανηλίκων, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.