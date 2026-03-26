Φωτιά σε οικόπεδο με απορρίμματα στον Ταύρο
Επιχειρούν 1 όχημα με 3 πυροσβέστες
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (26/3) μετά από φωτιά που ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή του Ταύρου.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξέσπασε σε οικόπεδο με σκουπίδια λίγο πριν τις 9 το πρωί.
Το οικόπεδο βρίσκεται επί της Αριστοτέλους στον Ταύρο με 1 όχημα με 3 πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις