Φωτιά σε οικόπεδο με απορρίμματα στον Ταύρο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (26/3) μετά από φωτιά που ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή του Ταύρου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξέσπασε σε οικόπεδο με σκουπίδια λίγο πριν τις 9 το πρωί.

Το οικόπεδο βρίσκεται επί της Αριστοτέλους στον Ταύρο με 1 όχημα με 3 πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.