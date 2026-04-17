Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 23χρονο – Προσπάθησε να ξεφορτωθεί κοκαΐνη σε έλεγχο

Ένας 23χρονος συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης (16/04) στην Κέρκυρα, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με όσα γράφει το kerkyrasimera.gr, όλα ξεκίνησαν όταν σταμάτησαν για έλεγχο τον νεαρό άνδρα για έλεγχοι αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ). Ο 23χρονος κατά τη διάρκεια του ελέγχου πέταξε από το αυτοκίνητο που επέβαινε μία συσκευασία με τρία «φιξάκια» κοκαΐνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.