Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία – Είχε φάκελο με 171 βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Ένας 46χρονος ημεδαπός συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων, ενώ μέσα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του, από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων από τη Europol ξεκίνησε η διερεύνηση της υπόθεσης, όπου σε συνεργασία με τις Αρχές της Σουηδίας και της Αυστραλίας, εντοπίστηκε ο 46χρονος.

Ο συλληφθείς είχε μεταμορφώσει σε εφαρμογή αποθήκευσης νεφοϋπολογιστικού χώρου (cloud), φάκελο με 171 αρχεία οπτικοακουστικού υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές του εξωτερικού πραγματοποιήθηκε ενδελεχής ψηφιακή ανάλυση, όπου ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορουμένου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του.

Με παρουσία δικαστικού πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (16/04) έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Από την επιτόπια εξέταση των κατασχεθέντων ψηφιακών πειστηρίων εντοπίστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία (εικόνες και βίντεο) υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, στα οποία απεικονίζονταν κυρίως ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

Σημειώνεται ότι και στο παρελθόν ο 46χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές για το ίδιο αδίκημα και σε βάρος του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση, ενώ ο κατηγορούμενος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.