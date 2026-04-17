Αγρίνιο: Δύο συλλήψεις για πυροβολισμούς στα Αη Βασιλιώτικα, έρευνες για άλλα πέντε άτομα

Σε δυο συλλήψεις για το βίαιο περιστατικό που κατεγράφη το βράδυ της Πέμπτης στο Αγρίνιο προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος επτά ημεδαπών ανδρών για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απειλή, εξύβριση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 16-04-2026 το βράδυ στο Αγρίνιο, οι κατηγορούμενοι, ενεργώντας από κοινού και επιβαίνοντες σε δύο οχήματα, προσέγγισαν ημεδαπό άνδρα που βρισκόταν εντός του αυτοκινήτου του. Λόγω προηγούμενων διαφορών μεταξύ των οικογενειών τους, οι κατηγορούμενοι εξύβρισαν και απείλησαν τον παθόντα, ενώ ένας εξ αυτών πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές εναντίον του με κυνηγητικό όπλο, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στο όχημα.

Στο πλαίσιο των ερευνών, στο σημείο του συμβάντος διενεργήθηκε αυτοψία κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κυνηγητικά φυσίγγια.

Σήμερα 17-4-2026 το πρωί, οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου σε καταυλισμούς στο Αγρίνιο, όπου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δύο από τους κατηγορούμενους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων πέντε συνεργών τους.