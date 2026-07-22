Ελλάδα και Βουλγαρία ενισχύουν την αστυνομική συνεργασία κατά του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος

Την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την ενίσχυση της ασφάλειας στα Βαλκάνια προβλέπει η συμφωνία που υπέγραψαν σήμερα στη Σόφια ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και ο υπουργός Εσωτερικών της Βουλγαρίας, Ivan Demerdzhiev.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου ο κ. Χρυσοχοΐδης στη διάρκεια της συνάντησης με τον Βούλγαρο ομόλογό του έδειξε τα, όπως είπε, «ουσιαστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα» από τη συνεργασία των δύο χωρών στην αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και έθεσε τις βασικές προτεραιότητες των κοινών δράσεων που πρέπει να αναπτυχθούν.

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Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης αστυνόμευσης και καταπολέμησης των διεθνικών εγκληματικών δικτύων, αποφασίστηκε να επεκταθεί η Συμφωνία λειτουργίας του «Κοινού Κέντρου Επαφής αστυνομικής συνεργασίας Κούλατα – Προμαχώνα», σημείο ιδιαίτερης σημασίας, όπως είπε ο κ. Υπουργός που χρειάζεται μεγάλη προσοχή, ουσιαστικούς ελέγχους και ισχυρή αστυνόμευση, καθώς αποτελεί έναν βασικό άξονα μέσω του οποίου τα κυκλώματα δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, όπως και στο λαθρεμπόριο.

Όπως τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, «ενισχύουμε από κοινού την προστασία των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων και, ταυτόχρονα, θωρακίζουμε την ασφάλεια στις περιοχές των εσωτερικών μας συνόρων, μέσα από ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών και κοινή επιχειρησιακή δράση. Μετά τη σημερινή υπογραφή, προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η ταχεία και πλήρης εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Θα εντείνουμε περαιτέρω τις προσπάθειές μας μέσα από τη συνεργασία των Υπηρεσιών αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, έτσι ώστε να καταφέρουμε συντριπτικό χτύπημα στις οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, ενώ θα καταπολεμήσουμε και τη διαφθορά, η οποία είναι η ασθένεια της δημοκρατίας. Θα εργαστούμε με αφοσίωση, με επιμονή, με διεισδυτικότητα απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα για να στείλουμε ένα αποφασιστικό μήνυμα στις εγκληματικές ομάδες ότι: “το κράτος είναι εδώ. Oι υπηρεσίες μας είναι δυναμικές και αποτελεσματικές και θα εργαστούν από κοινού για το κοινωνικό καλό, για το καλό των λαών μας».

Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης στη Σόφια, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος υπέγραψε με τον ομόλογό του Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Λιουμπομίρ Νικόλοφ δύο Πρωτόκολλα αστυνομικής Συνεργασίας που αφορούν σε κοινές διασυνοριακές περιπολίες και σε διαδικασίες εφαρμογής αστυνομικής καταδίωξης μεταξύ των δύο χωρών.

Στην ελληνική αντιπροσωπεία συμμετείχαν ακόμα ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης, ο αναπληρωτής διευθυντής της ΔΑΟΕ, υποστράτηγος Ιωάννης Σταυρακάκης, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, ταξίαρχος Χρήστος Τσιτσιμπίκος, και ο υποδιοικητής της ΔΑΟΕ, ταξίαρχος Σπύρος Τσαρδάκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ