Μεσολόγγι: Ακυβέρνητη θαλαμηγός λόγω βλάβης κοντά στην Οξειά

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) όταν θαλαμηγός έπλεε ακυβέρνητη κοντά στην Οξειά Μεσολογγίου μετά από μηχανική βλάβη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, στην εν λόγω επιβαίνουν δυο αλλοδαποί ολλανδικής καταγωγής. Στην περιοχή μεταβαίνουν ένα σκάφος του Λιμενικού και ένα ιδιωτικό πλοιάριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.