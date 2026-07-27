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ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Ακυβέρνητη θαλαμηγός λόγω βλάβης κοντά στην Οξειά

Σε εξέλιξη επιχείρηση του Λιμενικού

Μεσολόγγι: Ακυβέρνητη θαλαμηγός λόγω βλάβης κοντά στην Οξειά
Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) όταν θαλαμηγός έπλεε ακυβέρνητη κοντά στην Οξειά Μεσολογγίου μετά από μηχανική βλάβη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, στην εν λόγω επιβαίνουν δυο αλλοδαποί ολλανδικής καταγωγής. Στην περιοχή μεταβαίνουν ένα σκάφος του Λιμενικού και ένα ιδιωτικό πλοιάριο.

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Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.

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