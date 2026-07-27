Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στην γαλλική πρεσβεία – Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων
Στελέχη του ΤΕΕΜ πραγματοποίησαν ελέγχους στο κτήριο
Φάρσα αποδείχθηκε το απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στην γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα, καθώς μετά από εξονυχιστικό έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.
Λόγω του περιστατικού η Αστυνομία είχε προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ακαδημίας αλλά πλέον η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.
πηγή στην Google
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