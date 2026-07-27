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ΕΛΛΑΔΑ

Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στην γαλλική πρεσβεία – Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων

Στελέχη του ΤΕΕΜ πραγματοποίησαν ελέγχους στο κτήριο

Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στην γαλλική πρεσβεία – Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων
DEBATER NEWSROOM

Φάρσα αποδείχθηκε το απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στην γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα, καθώς μετά από εξονυχιστικό έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.

   Λόγω του περιστατικού η Αστυνομία είχε προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ακαδημίας αλλά πλέον η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

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