Συνελήφθησαν 8 άτομα στο Κορωπί για κλοπή ρεύματος, νερού και ρύπανση περιβάλλοντος

Kατά την επιχείρηση εντοπίστηκε παράνομο δίκτυο υδροδότησης οικισμού

Συνελήφθησαν 8 άτομα στο Κορωπί για κλοπή ρεύματος, νερού και ρύπανση περιβάλλοντος
(Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)
Ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό του Κορωπίου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, από την Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της παραπάνω υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και αστυνομικού σκύλου.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, κατά την επιχείρηση εντοπίστηκε παράνομο δίκτυο υδροδότησης οικισμού συνδεδεμένο με παροχή ποτίσματος φυτών αυτοκινητόδρομου με το οποίο υδροδοτούνταν παράνομα οικίες, έχοντας τοποθετήσει πλαστικούς σωλήνες και λάστιχα. 

Συνολικά συνελήφθησαν 8 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και ύδατος και ρύπανση περιβάλλοντος.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

