Συνελήφθη γνωστή δημοσιογράφος σε έλεγχο αλκοτέστ στην Αττική Οδό έπειτα από καταδίωξη – Έβρισε και απείλησε αστυνομικούς

Συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αττική Οδό γνωστή δημοσιογράφος, η οποία κατηγορείται για απειλή και εξύβριση αστυνομικών.

Συγκεκριμένα, στις 02:55 αστυνομικοί της Τροχαίας έκαναν σήμα σε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός η δημοσιογράφος, στα διόδια Μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς αεροδρόμιο για να υποβληθεί σε έλεγχο.

Το αυτοκίνητο δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών με αποτέλεσμα να το καταδιώξουν και να το ακινητοποιήσουν στην συμβολή της Λεωφόρου Κύμης και Κασταμονής.

Στον τροχονομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγός του οχήματος ήταν ένας 59χρονος, ο οποίος βρέθηκε να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης σε ποσοστά Α μέτρηση 0,55 mg/l και Β μέτρηση 0,47 mg/l με την μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα.

Στον οδηγό βεβαιώθηκε παράβαση (άρθ. 107,46 παρ.7β Ν.5209/25) και επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 700 ευρώ, 90 ημέρες αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης, εννέα βαθμούς ΣΕΣΟ και ακινητοποίηση του οχήματός του.

Κατά τον έλεγχο, η 52χρονη συνοδηγός, που είναι γνωστή δημοσιογράφος, βγήκε από το ΙΧ και βιντεοσκοπούσε τους αστυνομικούς, εξυβρίζοντάς τους και απειλώντας τους λεκτικά.

Η 52χρονη συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Α.Τ. Νέας Ιωνίας.