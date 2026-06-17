Αττική Οδός: Κλειστή από σήμερα το βράδυ η είσοδος από Βάρη – Κορωπί λόγω εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα, Τετάρτη (17/06) το βράδυ, στον κλάδο εισόδου από Βάρη – Κορωπί, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος κλάδος εισόδου της Αττικής Οδού θα παραμείνει κλειστός κατά τις παρακάτω νυχτερινές ώρες: από τις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης 17/06/2026 έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 18/06/2026, οπότε και θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

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Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, όσοι οδηγοί έρχονται από Βάρη-Κορωπί με προορισμό την Ελευσίνα θα μπορούν να ακολουθούν την παρακάτω διαδρομή. Για τη διευκόλυνση των οδηγών, επισημαίνεται ότι θα υπάρχει και σχετική σήμανση.

Αττική Οδός με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο

Έξοδος στον Κόμβο K1 (σήμανση «Τοπικές Οδοί»)

Στροφή αριστερά (σήμανση προς «Αθήνα»)

Είσοδος ξανά στην Αττική Οδό στον Κόμβο K1 (σήμανση προς «Αθήνα»)

Κατεύθυνση προς Ελευσίνα-Αθήνα

Η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων.

Η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.