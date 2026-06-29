Αττική Οδός: Ένοχα τρία στελέχη της εταιρείας “Αττικές Διαδρομές” για τον εγκλωβισμό των οδηγών το 2022 λόγω του χιονιά

Την ενοχή τριών στελεχών την «Αττικές Διαδρομές» αποφάσισε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών σχετικά με τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών στην Αττική Οδό των Ιανουάριο του 2022 εν μέσω χιονόπτωσης.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο τούς επέβαλε ποινή φυλάκισης δέκα μηνών για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημμελήματος. Στους κατηγορούμενους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, αλλά όχι αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας.

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Σύμφωνα με την εισαγγελική άποψη, η καταβολή αποζημίωσης ύψους 2.000 ευρώ σε κάθε εγκλωβισμένο οδηγό δεν αποτέλεσε πρωτοβουλία της εταιρείας, αλλά έγινε κατόπιν σχετικής υποχρέωσης που επιβλήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο.

Αντίθετα, οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι ένας από την ίδια εταιρεία και οι άλλοι δύο από την Αττική Οδό αθωώθηκαν. Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί την ενοχή συνολικά τεσσάρων κατηγορουμένων.

Παράλληλα, το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον τότε Διευθυντή Τροχαίας Αττικής και τον τότε αρμόδιο Διοικητή Τροχαίας για την Αττική Οδό.