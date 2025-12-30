Συνελήφθη 37χρονος ανθυπαστυνόμος στη Ρόδο με μισό κιλό κοκαΐνη – Είχε φτιάξει ειδική κρύπτη στο ΙΧ του

Χειροπέδες σε 37χρονο αστυνομικό πέρασε η Δίωξη Ναρκωτικών στη Ρόδο μετά από εντοπισμό μισού κιλού κοκαΐνης στο αυτοκίνητο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του “rodiaki.gr”, o ανθυπαστυνόμος είχε ταξιδέψει από τον Πειραιά έχοντας τα ναρκωτικά μέσα στο αυτοκίνητό του και συγκεκριμένα σε κρύπτη πλάι στον λεβιέ ταχυτήτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O 37χρονος αστυνομικός που κρατείται, είναι σε κατάσταση σοκ μετά τη σύλληψή του και από τις πρώτες αναφορές που έκανε στους συναδέλφους του που του πέρασαν χειροπέδες, ήταν ότι ήταν σε απελπιστική οικονομική κατάσταση καθώς είχε μπλέξει με τζόγο και είχε χρεωθεί με τεράστια ποσά.

O 37χρονος αστυνομικός, αναμένεται να προσαχθεί αύριο ενώπιον του Εισαγγελέα Ρόδου, συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του Πολυξένη Χατζηγιάννη και Στέλιο Αλεξανδρή.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Συνελήφθη σήμερα (30 Δεκεμβρίου 2025) πρωινές ώρες στη Ρόδο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, ένας 37χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Ειδικότερα, σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον 37χρονο, ο οποίος υπηρετεί σε υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αττική, κατά την άφιξη του στο νησί, με πλοίο της γραμμής από Πειραιά, κατά τον οποίο βρέθηκαν εντός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου που οδηγούσε:

τέσσερις συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους -498,7- γραμμαρίων.

Κινητό τηλέφωνο

Οι ναρκωτικές ουσίες, το τηλέφωνο, καθώς και το Ι.Χ.Ε. που χρησιμοποιούσε ο δράστης κατασχέθηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.