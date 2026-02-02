Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 38χρονος στην Ομόνοια που είχε στην κατοχή του “σιρόπι του βιασμού”

Κατασχέθηκε ποσότητα GHB και κρυσταλλική μεθαμφεταμίνης

Συνελήφθη 38χρονος στην Ομόνοια που είχε στην κατοχή του “σιρόπι του βιασμού”
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, συνελήφθη πρώτες πρωινές ώρες της 2-2-2026 στην περιοχή της Ομόνοιας, 38χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται πεζός στην περιοχή της Ομόνοιας και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -106- γραμμ. της ναρκωτικής ουσίας «GHB» σε υγρή μορφή, γνωστή ως “σιρόπι του βιασμού”, της οποίας η λήψη προκαλεί αποσύνδεση από το περιβάλλον και απώλεια συνείδησης καθώς και μικροποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

