Λόρα: Η στιγμή που η 16χρονη αγοράζει από την Ομόνοια εισητήριο για Φρανκφούρτη – Έφυγε για Γερμανία την ίδια ημέρα (Βίντεο)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα, καθώς σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία η ανήλικη έχει φύγει από την Ελλάδα και βρίσκεται πλέον στη Γερμανία.

Το MEGA και η εκπομπή «Live News» έφερε στο φως της δημοσιότητας ένα βίντεο-ντοκουμέντο, στο οποίο καταγράφεται η 16χρονη να φτάνει σε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου και προμηθεύεται το εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη, με αναχώρηση την ίδια ημέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως προκύπτει από το οπτικό υλικό που εξασφάλισε η εκπομπή, η κοπέλα μπαίνει μόνη της στο πρακτορείο, κινούμενη με γρήγορο βηματισμό, και προχωρά στην πληρωμή του εισιτηρίου.

Έφυγε για Φρανκφούρτη την ίδια ημέρα

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, την περασμένη εβδομάδα η γυναίκα που είχε το χρυσοχοείο στου Ζωγράφου όπου είχε πουλήσει κοσμήματα η Λόρα, αν και είχε επικοινωνήσει με τις αρχές, θυμήθηκε ότι το κορίτσι τη ρωτούσε πως μπορεί να φτάσει στην Ομόνοια.

Η 16χρονη πήγε στο κέντρο της Αθήνα και μπήκε σε μία στοά, όπου σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο που διατηρεί αλλοδαπός, ζήτησε εισιτήριο για Γερμανία την ίδια ημέρα. Η μόνη πτήση ήταν με την Lufthansa στις 19:00 το απόγευμα για Φρανκφούρτη.

Στις 20:00 της ίδιας ημέρας έγινε η αναφορά της εξαφάνισης από την οικογένεια της. Ουσιαστικά το κορίτσι είχε φύγει από την Ελλάδα πριν ξεκινήσουν οι έρευνες.

Η ΕΛ.ΑΣ. είχε υποβάλει αίτημα στην εταιρεία για τις λίστες επιβατών τέσσερις φορές, στις 12, τις 15, τις 16 και τις 18 του μήνα όμως δεν έλαβε απάντηση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αποτελεί πολιτική της συγκεκριμένης εταιρείας να μην δίνει τα ονόματα.