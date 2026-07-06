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Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 23χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

Όσα εντόπισαν οι Αρχές

Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 23χρονος για διακίνηση ναρκωτικών
(Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)
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Στη σύλληψη ενός 23χρονου για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου 4/7 οι Αρχές στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 4-7-2026, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα έκριναν ύποπτη την κίνηση του 23χρονου και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

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Σε περαιτέρω έλεγχο της οικίας του, από κοινού με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

Φωτογραφία

-396- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
-8- γραμμ. κοκαΐνης,
το χρηματικό ποσό των -325- ευρώ,
πλήθος νάιλον συσκευασιών για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών και
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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