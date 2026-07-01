Στο «κάδρο» τρεις ύποπτοι για την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα – «Ξεσκονίζουν» τα βίντεο οι Αρχές

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς για την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα βίντεο που έχουν διαθέσιμα προκειμένου να δουν τις κινήσεις των δραστών τόσο πριν όσο και μετά την επίθεση που έφερε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα.

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Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ από τα βίντεο φαίνεται να υπάρχουν τρεις δράστες με δυο μοτοσυκλέτες, με τα βήματα τους να τα εξετάζουν καρέ καρέ στελέχη της ΕΛΑΣ.

Τα δυο άτομα με μια μηχανή είναι αυτά που τοποθέτησαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς, ενώ το άλλο άτομο με τη μηχανή είχε υποστηρικτικό ρόλο ως «τσιλιαδόρος».

«Την χτύπησε όλο το ωστικό κύμα – Η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη» λέει ο Γιαννάκος για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα

«Όταν μπήκε στο νοσοκομείο, είχε πολύ σοβαρά εγκαύματα σε όλο της το σώμα και η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη, είχε και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Την χτύπησε όλο το ωστικό κύμα της έκρηξης» ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Παράλληλα, όπως υποστήριξε από τύχη μάλιστα γλίτωσε τα χειρότερα η υπόλοιπη οικογένεια. «Η πολιτεύτρια έχει εγκαύματα σε χέρια και πόδια και ο πατέρας έχει αναπνευστικό πρόβλημα και νοσηλεύεται στην Πνευμονολογική κλινική. Από τύχη ζουν και δεν ξεκληρίστηκε όλη η οικογένεια. Αυτή η άνανδρη επίθεση, είναι ένα πλήγμα κατά της Δημοκρατίας. Ο καθένας, έχει δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του ελεύθερα», υπογραμμίζει.

Το χρονικό της τραγωδίας

Οι δράστες τοποθέτησαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς στην πυλωτή του κτιρίου. Η πυροδότησή τους προκάλεσε άμεση ανάφλεξη, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, επεκτάθηκε ταχύτατα λόγω του χαμηλού ύψους της οροφής και των εύφλεκτων αφρωδών υλικών μόνωσης.

Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί ένα πυκνό σύννεφο τοξικού καπνού και οι φλόγες να τυλίξουν σταθμευμένα οχήματα.

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Η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, στην προσπάθειά της να διαφύγει, κατέβηκε από τον 5ο όροφο προς την έξοδο του κτιρίου.

Εκεί εγκλωβίστηκε από το τεράστιο θερμικό φορτίο και τους καπνούς, γεγονός που της προκάλεσε τα βαρύτατα τραύματα. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά προκάλεσε δευτερογενείς εκρήξεις σε ντεπόζιτα καυσίμων των φλεγόμενων αυτοκινήτων, επιδεινώνοντας την κατάσταση στην είσοδο της πολυκατοικίας.