Πέθανε η Βάγια Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη: «Την χτύπησε όλο το ωστικό κύμα – Η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη»

Σοκαρισμένο είναι το πανελλήνιο από τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα μετά από τις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, νοσηλευόταν σε βαριά κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, έπειτα από την εμπρηστική επίθεση, τις πρώτες πρωινές ώρες, στην πυλωτή της πολυκατοικίας τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σήμερα, 1-7-2026 και ώρα 5:53π.μ. η κα Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκαύματα [80% της σωματικής της επιφάνειας], πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 18:50», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Όταν μπήκε στο νοσοκομείο, είχε πολύ σοβαρά εγκαύματα σε όλο της το σώμα και η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη, είχε και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Την χτύπησε όλο το ωστικό κύμα της έκρηξης» ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Παράλληλα, όπως υποστήριξε από τύχη μάλιστα γλίτωσε τα χειρότερα η υπόλοιπη οικογένεια. «Η πολιτεύτρια έχει εγκαύματα σε χέρια και πόδια και ο πατέρας έχει αναπνευστικό πρόβλημα και νοσηλεύεται στην Πνευμονολογική κλινική. Από τύχη ζουν και δεν ξεκληρίστηκε όλη η οικογένεια. Αυτή η άνανδρη επίθεση, είναι ένα πλήγμα κατά της Δημοκρατίας. Ο καθένας, έχει δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του ελεύθερα», υπογραμμίζει.

Το χρονικό της τραγωδίας

Οι δράστες τοποθέτησαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς στην πυλωτή του κτιρίου. Η πυροδότησή τους προκάλεσε άμεση ανάφλεξη, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, επεκτάθηκε ταχύτατα λόγω του χαμηλού ύψους της οροφής και των εύφλεκτων αφρωδών υλικών μόνωσης.

Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί ένα πυκνό σύννεφο τοξικού καπνού και οι φλόγες να τυλίξουν σταθμευμένα οχήματα.

Η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, στην προσπάθειά της να διαφύγει, κατέβηκε από τον 5ο όροφο προς την έξοδο του κτιρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκεί εγκλωβίστηκε από το τεράστιο θερμικό φορτίο και τους καπνούς, γεγονός που της προκάλεσε τα βαρύτατα τραύματα. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά προκάλεσε δευτερογενείς εκρήξεις σε ντεπόζιτα καυσίμων των φλεγόμενων αυτοκινήτων, επιδεινώνοντας την κατάσταση στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Οι έρευνες της Κρατικής Ασφάλειας και της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών.