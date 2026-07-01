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Συναγερμός στην Ουκρανία: Στο στόχαστρο ρωσικών αεροπορικών επιδρομών το Κίεβο (Βίντεο)

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Συναγερμός στην Ουκρανία: Στο στόχαστρο ρωσικών αεροπορικών επιδρομών το Κίεβο (Βίντεο)
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Συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή σήμανε απόψε στο Κίεβο της Ουκρανίας, όπου ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια.

Στη συνέχεια ανέφερε πως συντρίμμια drones έπεσαν σε δυο συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας.

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Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) μετέδωσε πως πυρκαγιά ξέσπασε σε κεντρικό σημείο του Κιέβου, ύστερα από έκρηξη που ακούστηκε στην περιοχή.

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Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

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