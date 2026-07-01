Συναγερμός στην Ουκρανία: Στο στόχαστρο ρωσικών αεροπορικών επιδρομών το Κίεβο (Βίντεο)

Συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή σήμανε απόψε στο Κίεβο της Ουκρανίας, όπου ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια.

Στη συνέχεια ανέφερε πως συντρίμμια drones έπεσαν σε δυο συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας.

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BREAKING: Up to 7 Russian Tu-95s and 3 Tu-160s are reportedly airborne heading toward Ukraine.



The Kiev Metro is beginning to fill up ahead of a long night of large‑scale Russian missile and drone barrages. pic.twitter.com/LpO9ZFk043— World Source News (@Worldsource24) July 1, 2026

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) μετέδωσε πως πυρκαγιά ξέσπασε σε κεντρικό σημείο του Κιέβου, ύστερα από έκρηξη που ακούστηκε στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.